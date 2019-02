Nordic walking a Valmareno - Troi della fontana

Percorso Nordic Walking da Valmareno fino a Castelbrando arrivando sul lato ovest del castello. Percorriamo una bella strada bianca ammirando le belle statue disposte ai lati fino a superare una cancellata. Da lì imbocchiamo un sentiero che cammina in costa e ci permette di godere di spettacolari scorci. Arrivati sotto il Castelàz imbocchiamo il sentiero dal Troi della Fontana fino ad incontrare la strada che sale a Praderadego. Scendiamo un paio di tornanti e superata una sbarra percorriamo un sentiero nel versante est della valle. Per evitare di percorrere la strada asfaltata affrontiamo una faticosa e ripida salita fino a raggiungere la Via Augusta che ci riporterà a Valmareno.



Lunghezza percorso: circa 11 km

Dislivello: 653 mt

Durata: 4 ore

Difficoltà: media

PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI’ 1 MARZO



PER ULTERIORI INFORMAZIONI VAI SU:

https://www.nordicwalkingtreviso.net/escursione/valmareno-troi-della-fontana/