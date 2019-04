Classici Contro 2019: pomeriggio di eventi e cultura a Villa Correr Pisani

Il 30 aprile 2019 dalle 16 alle 24 gli allievi del liceo Levi di Montebelluna e alcuni docenti delle Università di Venezia, Padova e Sassari affronteranno il tema “Anthropos – Diritti e doveri dell’uomo”.

L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Montebelluna, si svolgerà in una cornice straordinaria, Villa Correr Pisani di Biadene, che ospita il MeVe - Memoriale Veneto della Grande Guerra recentemente inaugurato e dove, con percorsi guidati, a partire dalle 16.00, gli studenti presenteranno gli splendidi affreschi di Villa Correr Pisani e condurranno i visitatori in un percorso tra gli ambienti del MeVe. Il programma serale, presso il teatro "R. Binotto" a partire dalle 20.30, vedrà gli interventi del prof. Umberto Curi dell’Università di Padova e della prof.ssa Sotera Fornaro dell’Università di Sassari intervallati dalle letture degli studenti. Al termine l’attesissima rappresentazione teatrale: una rilettura in chiave contemporanea di una delle più celebri tragedie di Sofocle, Antigone, interpretata dal gruppo teatrale del Liceo Levi.