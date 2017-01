Claxon in concerto a San Fior

SAN FIOR La storica band Claxon con sede a Valdobbiadene propone per l'occasione una serata tributo ai Deep Purple. Genere: Hard rock. Il gruppo è composto da: Paolo Todoverto alla chitarra, Mauro Favaro alla tastiera, Leonardo Baiocco al basso, Emanuel Bollotto alla batteria e la voce di Roberto Mercanti. In programma due ore di musica pensata per tutti gli appassionati del rock Anni 70. Un viaggio nel tempo nello storico bar di San Fior Al can e gat. Inizio spettacolo alle ore 22.