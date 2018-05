Officine Eventi Sale Prova di Silea organizza una CLINIC di batteria con ANDREA FONTANA, batterista che vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali come ELISA, TIZIANO FERRO, CESARE CREMONINI, IVANO FOSSATI, PATTY PRAVO, MAX PEZZALI, sabato 5 maggio alle ore 16.00, presso la sede di Silea.

Il programma proposto riguarderà la preparazione per una registrazione in studio, la creazione di groove seguendo le proprie ispirazioni, la ricerca e alla valorizzazione di un personale mood, suono e fraseggio, e il coinvolgimento dei partecipanti sullo strumento. Una bella opportunità per musicisti, batteristi e amanti della musica, per poter conoscere segreti e tecnica di uno dei batteristi più apprezzati del momento.

Officine Eventi Sale Prova, la struttura che ospita e organizza l’incontro, è presente da quattro anni a Silea e in breve tempo è diventato il punto di incontro dei Musicisti di Treviso. “E’ una enorme soddisfazione poter collaborare con musicisti professionisti di alto livello come Andrea” ha dichiarato Andrea Pedron, titolare di Officine Eventi, -“speriamo con questo appuntamento di poter inaugurare una stagione di proficue collaborazioni con musicisti della scena nazionale italiana”. Iscrizioni aperte fino al 3 maggio – prenotazione obbligatoria al 334.3870916 o via mail: prove@officineventi.it