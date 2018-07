Closing party del "Festival dei 5 sensi"

Venerdì sera ricco di eventi quello del 27 luglio al Radiogolden di Conegliano, con l’appuntamento di chiusura dello SMART Festival dei 5 sensi. Il divertimento è assicurato a inizio serata (ore 21.15), nel Parco di San Martino, con lo spettacolo all’aperto dei clown della Compagnia Maison du Theatre.

Dalle 22 il closing party con la selezione electro, indie e wave della lady della consolle Teknoire, dj e sound designer trevigiana attiva nella scena musicale del Nord Est dalla metà degli anni Novanta, con alle spalle centinaia di dj set nei più noti locali della scena alternative ed elettronica del Veneto e del Friuli.

Teknoire nella sua carriera ventennale ha collaborato con la Biennale Musica di Venezia nel ciclo di ascolti P.A. Public Address (2000), con Fondazione Benetton Iniziative Culturali nel progetto “Undervolt - Suoni ad alta tensione” (2005), con l'Università degli Studi di Udine - sede di Gorizia (Festival Generazioni Elettroniche, 2011).

Ha curato il sound design per mostre, installazioni artistiche e numerosi eventi aziendali e privati fra Treviso, Milano e Londra, fra i quali l'inaugurazione della mostra Eames by VITRA a Palazzo Giacomelli a Treviso (2014), i vip party organizzati da Magis a Milano in occasione del Salone del Mobile (2016 e 2017) e l’evento per i 70 anni della Goppion Caffè, a Treviso (giugno 2018).

Ingresso gratuito.