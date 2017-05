Co' rivo rivo 2017

Siamo pronti: STA PER ARRIVARE L'EDIZIONE 2017 DELLA CO' RIVO RIVO! "Chi vuole camminare, cammina. Chi vuole correre, corre. E quando si arriva, si arriva. Lo dice il nome stesso!” Per chi non la conoscesse Co’ Rivo Rivo nasce nel 1973 a Paese come una delle prime corsa podistiche non competitive della provincia, in pochi anni diventa un punto di riferimento per la comunità di Paese e non solo!



ISCRIZIONE/

Da lunedì 8 maggio è possibile acquistare le prevendite presso i punti vendita Co’ Rivo Rivo distribuiti in tutto il comune. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara fino alle ore 18.15.

Consigliamo l'acquisto della prevendita per evitare code il giorno della manifestazione.

QUI LA MAPPA DEI PUNTI VENDITA >> http://www.corivorivo.org/iscrizioni/



PERCORSI/

Anche quest'anno abbiamo rivisto i percorsi, la formula però sarà sempre la stessa: due percorsi, uno da 6km e uno da 12 km. In linea con la filosofia Co' Rivo Rivo, entrambi sono adatti a tutti! sia per chi vuole sfidarsi nella corsa, che per chi vuole semplicemente passare delle ore all'aria aperta in buona compagnia, ma anche per chi ama praticare il nordic walking! http://www.corivorivo.org/percorsi/



PREZZI/

> 4€ pin di iscrizione + 2 buono panino per i ristori + pasta party

> 7€ pin di iscrizione + 2 buono panino per i ristori + pasta party + maglia + sacca



Ulteriori informazioni potrete trovarle nel nostro sitohttp://www.corivorivo.org/