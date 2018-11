Coderdojo a Zero Branco

Come funziona



Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni.



L’incontro di un Dojo dura all’incirca 1.30 ora, dove utilizziamo Scratch o altri software per imparare a programmare un semplice gioco o scoprire una particolare tecnologia. Durante l’incontro un mentor spiega come realizzare passo passo un semplice programma che i bambini realizzano da soli, aiutati eventualmente dai mentor. Dopo i bambini ed i ragazzi sono liberi di personalizzare il loro gioco o crearne un altro sulla base di quanto imparato. Oltre a Scratch, al CoderDojo teniamo laboratori di grafica per la modellazione in 3D

Le iscrizioni aprono mercoledì 31 ottobre alle ore 8.00



I posti sono limitati



Non si accettano ragazzi non iscritti e senza un accompagnatore adulto