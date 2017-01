CoderDojo a Zero Branco

Laboratorio di informatica e programmazione gratuito e senza scopo di lucro per ragazzi 7/16 anni. CODING Laboratorio di Scratch per imparare a programmare un videogioco! E' necessario portarsi un computer da casa con installato: Scratch versione 2.0 Se non hai il Pc contattaci via email per verificare se ne abbiamo disponibili. Se vuoi rimanere sempre aggiornato sugli eventi in corso iscriviti al nostro sito. Le iscrizioni aprono il 4 gennaio I posti sono limitati iscriversi solo se interessati Iscrizione al laboratorio https://coderdojogennaio.eventbrite.it coderdojozerobranco.wordpress.com