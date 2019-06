Codognè: festa della birra con la cover band degli AC/DC

Venerdì 5 Luglio, Alla Rotonda Bar Trattoria di Codognè organizza l'annuale festa della birra presso il piazzale a fianco della Trattoria.

Ad accompagnare la serata sarà la musica dei Dirty/Eyes, tribute band degli AC/DC, in una formazione del tutto inedita per l'occasione.

Per la serata infatti saliranno sul palco alcuni ospiti speciali, per un concerto ad alto voltaggio rock!

Dalle ore 18:00 Beer&Food

Birre, panini con pastin, pancetta, salsicce, patatine fritte, fish&chips!

Dalle 21:30 il live dei Dirty/Eyes - AC/DC Tribute band + SPECIAL GUESTS!



Alla Rotonda Bar Trattoria

Via Cadore Mare 47/45

Codognè (TV)



Info & Prenotazioni

☎0438-1671162

☎334-7031350

