"Dialoghi in più stili tra violino e violoncello" con Elena Abbati e Giulio Padoin

Al via il secondo appuntamento con gli "Incontri musicali d'estate" promossi dall'Associazione Culturale e la Redazione di Radio Veneto Uno, con la collaborazione del Comune di Farra di Soligo, la Parrocchia e la Pro Loco di Col S. Martino. Un ciclo di concerti previsti per i venerdì sera del mese di luglio, dedicati alla memoria di Antonio e Sara Ghizzo. La sede, come da tradizione, è la storica Chiesa di San Vigilio a Col San Martino, sorta intorno al X secolo sulla collina che domina dall'alto Col San Martino e tutta la vallata fino al fiume Piave. Una realtà ben nota per l’eccezionale qualità dell’acustica e per la bellezza della vista panoramica.

I protagonisti delle quattro serate sono stati scelti tra i giovani talenti, affermati artisti e affermati grandi protagonisti, tutti di rango internazionale. Dopo il concerto del duo Bastanzetti – Stevanato dello scorso venerdì che ha riscosso un gran successo emozionando il pubblico, la rassegna musicale prosegue con altri due giovani e affermati musicisti: la violinista Elena Abbati e il violoncellista Giulio Padoin che proporranno il concerto “Dialoghi in più stili tra violino e violoncello”. L'appuntamento è per venerdì 12 luglio alle 20.45 alla storica chiesetta di San Vigilio.

In programma la Sonata in re maggiore op.4 n.6 di Francesco Geminiani, la Serenata in la maggiore op.12 n.6 di Francesco Bonporti, e a seguire il Capriccio in do minore di Giuseppe Dall'Abaco. In chiusura del concerto la Sonata in do minore RV 5 per violino e basso continuo di Antonio Vivaldi e il Duo in la maggiore op.5 n.2 di Heinrich Hoffmann. Gli incontri musicali proseguiranno i prossimi due venerdì di luglio con Giovanni Battista Scarpa e Stefano Bruni nel concerto “Una valigia per Duo”, il 19 luglio alle 20.45. Per l'occasione i due musicisti eseguiranno le musiche di Telemann, Mattheson e Haydn, ma non solo. E dopo indiscutibili talenti e affermati professionisti, a chiudere gli incontri musicali d’estate, un duo consolidato composto da due fenomenali esponenti della “Scola Granda” di musica veneta: Giuseppe Barutti al violoncello e Massimo Scattolin alla chitarra, venerdì 26 luglio, con le musiche di Schubert ed altri brani composti ed arrangiati dallo stesso Maestro Massimo Scattolin.