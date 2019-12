Col Sandago: degustazione e cantine aperte per le festività natalizie

In occasione di Cantina Aperta a Natale vieni nel Wine Shop di Col Sandago e prenota la tua Col Sandago Experience. Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 15 alle 19.



Potrai assaggiare i migliori vini della Cantina grazie alla presenza di una guida preparata e professionale che illustrerà la storia, la natura e la qualità che animano la Cantina Col Sandago. Le Col Sandago Experience sono adatte a tutti, wine lovers e professionisti del mondo del vino. Si potrà scegliere fra: DOCG Experience: degustazione guidata dei migliori spumanti DOCG Conegliano Valdobbiadene:

Case Bianche – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry

Vigna del Cuc – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut

Antico – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Frizzante Rifermentazione in bottiglia

€ 7,50 a persona



Oppure: Rosé and Red Wines Experience, degustazione guidata dei migliori vini rosati e rossi della Cantina:

Wildbacher Brut Rosè – Vino spumante Brut Rosato VSQ

Camoi – Vino rosso IGT delle Venezie

Wildbacher – Vino rosso IGT dei Colli Trevigiani

€ 9,00 a persona

Le degustazioni hanno una durata di 30 minuti e sono riservate per massimo 4 persone a gruppo.

E’ obbligatoria la prenotazione all’ indirizzo info@colsandago.it oppure al numero 0438.64468.