Colazione e brunch a teatro: ecco "Il Cinemino"

Un teatro che profuma di caffè. Il profumo di caffellatte e biscotti ti avvolge in un dolce abbraccio appena entri, una comoda poltrona ti coccola mentre con occhi vispi e orecchie spalancate ti gusti lo spettacolo, e dopo una bella novità del Teatro del Pane: tutti insieme a tavola, per un brunch a misura di famiglia. E poi, dopo pranzo, ancora giochi e laboratori per tutti! La domenica a teatro sa di musica, parole e cose buone da mangiare, per gustarsi davvero una giornata di festa.

IL CINEMINO

Dalla collaborazione con il Lago Film Fest nasce questa nuova formula del Teatro Del Pane che si trasforma per l’occasione in un cinema – anzi, un cinemino. Il cinema colorato, spassoso, divertente, buffo e a volte toccante. Le grandi animazioni che hanno sorpreso centinaia di bambini durante le ultime edizioni del festival arrivano sul grande schermo del Teatro Del Pane. Grandi piccole storie da tutto il mondo. PER ADULTI ACCOMPAGNATI DA BAMBINI

Domenica 8 aprile 2018

Apertura ore 10.30

Quanto costa?

Adulti: Caffè di benvenuto + proiezione cinemino + BRUNCH – contributo di 15€*

Bambini: Dolci e Succhi di benvenuto + proiezione cinemino + BRUNCH – contributo di 8€

*Se preferisci fermarti solo per lo spettacolo: Caffè di Benvenuto + proiezione cinemino – contributo di 8€