Collalto Wine Festival, dal 18 luglio tre serate con musica dal vivo, buon cibo e vini d’autore

Un’estate all’insegna della musica, del buon vino e del divertimento presso le Cantine Collalto. Giovedì 18 luglio, 25 luglio e 1 agosto, dalle 19 alle 24, tre serate con musica live, buon cibo e i vini della storica cantina di Susegana. Grazie alla collaborazione con il Bar Ristorante Principe di Susegana, all'interno della cantina saranno allestiti stand gastronomici che proporranno sfiziosità come il pesce di Oyster Oasis, Mr Udy Italia Performance con il suo angolo dolci, hamburger e spiedini di carne biologica e l’originale “carrello del buon caffè” di Samuele Zavan. Tutto ciò sarà ovviamente accompagnato dalle etichette delle Cantine Collalto.

La rassegna prenderà il via giovedì 18 Luglio con i Glitter Disco, la band che con il suo sound anni Settanta fa rivivere le magiche atmosfere di quel decennio proponendo uno spettacolo a 360°, basato su musica di qualità, dress code in rigoroso 70's style e giochi di luce. Si prosegue quindi giovedì 25 luglio con i Los Massadores, la band di Castelfranco Veneto che, con il suo repertorio ironico e dissacrante, ormai da un decennio racconta in musica vizi e virtù del Nordest. Gran finale il 1 agosto, quando Daniele Belli e Dj Nick di Radio Company porteranno in cantina il loro seguitissimo programma “Un sacco belli” movimentando la serata con tanta musica e animazione.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.