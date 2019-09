Colle Umberto, festa vintage al Kapuziner Hof

Per un pomeriggio Colle Vintage farà rivivere le atmosfere ispirate agli anni '30, '40 e '50, musica live e dj set, mostra fotografica, hair styling, premi per chi partecipa vestito a tema e molto altro ancora.

L'appuntamento è al Kapuziner Hof di Colle Umberto dove sarà possibile riservare il proprio posto per pranzo o cena. Prenotazioni allo: 0438 394567. Domenica, a partire dalle 14 e fino a tarda sera la musica sarà curata da DJ BIG D e The Western Spaghetti. Vintage styling e acconciature a cura di MB Acconciatori Covre. Mostra Fotografica con fotografie d'epoca a cura di Associazione Giovani di Colle Umberto. Per i più piccoli zucchero filato a cura di Istadea. Il ricavato sarà destinato a supportare le attività dell'associazione Istadea. Non mancherà l'area giochi con animazione. Gadget e premi per chi partecipa vestito a tema anni '30/'40/'50. Vestiti a tema, ballerini di boogie boogie e rock 'n roll sono i benvenuti. Una festa da non perdere.