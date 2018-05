Colle Vintage - 4° Edizione

La primavera risveglia anche gli insetti più vintage. Domenica 13 maggio 2018 “L’Insettigiro” raduna Maggiolini e Maggioloni VW, Ape e Grillo Piaggio, Mosquito Garelli e qualsiasi veicolo-insetto nel nome o nel travestimento e li conduce tra le colline della zona, in un tour panoramico capace anche di togliere qualche sfizio alla pancia.

Il ronzio della parata arriverà alla Birreria Kapuziner dove sarà già cominciata la 4° edizione di “Colle Vintange” con il brunch-nic: colazione/pranzo in stile pic-nic sotto il bosco di gelsi. Colle Vintage, come anche l’Insettigiro, è un’evento curato dall'Associazione Giovani di Colle Umberto per offrire un genuino momento di svago “come na volta”: ci sarà musica live, una pista da ballo, il parco divertimenti con giochi in legno, la possibilità di provare un’acconciatura “retrò” e la mostra fotografica “Memorie da un altro secolo”. Fino a sera sarà Colle Vintage per tutte le età! Il divertimento sarà contagioso!

Programma Colle Vintage

Style Pills

10.30 / 12.00

consigli di stile... in pillole - Ti piacerebbe indossare accessori e capi particolari ma non sai come fare ad

inserirli nei tuoi look quotidiani? Questo mini corso è quello che fa per te!

Brunch-Nic

11.00 / 12:30

pic-nic brunch sotto i gelsi

LIVE MUSIC

14.30

Locanda de Bardi

Gipsy swing e musica d’autore

18.00

Relic Blues Band

Blues che fa ballare

DJ BIG D

Boogie woogie, cha cha cha, calypso, doo wop, rock'n'roll, swing, e l'italia degli anni '50

Mostra fotografica | Vintage Hairstyling | Area gioco retrò

Ingresso gratuito

In caso di forte maltempo l'evento sarà annullato, per aggiornamenti:

www.facebook.it/collevintage

Pagina Facebook

www.facebook.it/collevintage