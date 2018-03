"Le più belle colonne sonore del cinema" con I Flauti di San Marco

I Flauti di San Marco sono i protagonisti del quarto e ultimo appuntamento della rassegna Marzo In Musica organizzata dall’Associazione Culturale Chromatica in collaborazione con il Comune di Zero Branco. L’evento si terrà a Villa Guidini di Zero Branco domenica 18 marzo alle ore 17.



L’Associazione Culturale Chromatica, nata nel 2012 a Zero Branco, è una realtà radicata nel territorio che collabora con l’assessorato comunale per offrire eventi culturali, corsi di musica, laboratori teatrali e drammaturgici a bambini e adulti. Chromatica in questi anni è diventata un’istituzione rinomata per l’impegno nel fornire cultura a 360°.



I Flauti di San Marco, diretti dal maestro Michele Ghedin, sono ormai un’esperienza consolidata nel territorio veneziano. E’ l’unica esperienza di questo genere nella provincia dove è data la possibilità ai ragazzi dai 12 anni in su di esprimere la propria personalità musicale in un progetto musicale d’insieme. Dal 1997 la giovane orchestra svolge la propria attività e, all’inizio del 2010, ha realizzato il proprio lavoro discografico intitolato “100 mani”. Le mani sono quelle dei cinquanta ragazzi che compongono questa orchestra che vede come strumento principale il flauto, in tutte le sue tonalità, ma che si avvale anche della partecipazione di tromba, oboe, chitarre, tastiere e percussioni.

In questa occasione l'orchestra eseguirà le più belle colonne sonore del cinema passando da Ennio Morricone ad Hans Zimmer e facendo tappa anche da Nino Rota, Nicola Piovani, Vangelis e moltissimi altri.



L’orchestra è protagonista ogni anno di apprezzati concerti e tournèe in Italia ma anche all’estero. Oltre che in numerose chiese e teatri di Mestre si sono svolte due tournée a Roma con vari concerti tra cui quello per i detenuti del carcere di Rebibbia e quello al Museo di Trastevere nell’aprile 2008. Inoltre l’orchestra si è esibita anche in Germania tra gli emigrati italiani e a Ferrara per l’Associazione di volontariato per l’assistenza domiciliare a pazienti oncologici. Immancabili i concerti in territorio veneziano: nella Chiesa della Pietà, in quella della Madonna della Salute e nel campo della Corte del Palazzo Patriarcale della Basilica di San Marco.



Ingresso gratuito

Info: info@chromaticamente.com – Gianpietro 3474390096 / Marco 3209370607

www.chromaticamente.com

Gallery