Sabato 27 gennaio a Sarmede terzo appuntamento con i laboratori di “Da grande insegnerò” promossi dalla Pro Loco di Sarmede. Dalle 10 alle 18 con Artebambini di Bologna c’è “Colori in gioco”, tra arte, emozioni e creatività.

“In assenza di luce non esistono colori. L’arcobaleno che appare dopo un temporale dimostra come un raggio di sole, scomposto dalle gocce d’acqua sospese nell’aria, contenga in sé molte tonalità. Un oggetto colpito dalla luce assorbe tutti i colori ad eccezione di quello da cui è composto, un corpo blu rifletterà soltanto il colore blu e assorbirà tutti gli altri. I colori – spiega Artebambini - sono legati alla psicologia e al carattere dell’uomo. Già nell’Alto Medioevo infatti, era stato osservato che il malinconico amava il verde, il sanguigno il rosso scarlatto, il collerico il giallo e il flemmatico l’azzurro. Uno stesso colore può avere significati diversi. Il rosso può essere segno di salute, di collera o di timidezza, di dolore, di calore e di pericolo. È anche simbolo di coraggio, passione amorosa, rivoluzione, potenza e di divieto. Il colore nell’arte poi è luce, materia, occhi e cervello”.

“Da grande insegnerò” prosegue con nuovi laboratori sabato 3 e domenica 4 febbraio con “Educare la voce” e domenica 11 febbraio con “Il segno riprodotto”.

Tutti i corsi si tengono nella nuova Officina delle idee, a lato del teatro-auditorium della Pro Loco, in via Mazzini 16 a Sarmede.

Programma completo su www.sarmede.org.

Pro Loco Sarmede | www.sarmede.org | info@sarmede.org | 0438.1890449