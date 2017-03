Come nasce una chitarra Incontro con il liutaio Gino Canello Sabato 25 marzo 2017 - ore 17.00 Aula Magna Istituto Musicale Michelangeli - Conegliano. Ingresso libero. Lo strumento non è solo legno, è anche pensiero, riflessione, studio, esperienza. Tutti questi elementi e non solo creano, nelle abili mani del liutaio, lo strumento finito che contiene già in sé le caratteristiche timbriche che poi andranno a modellare l'immaginario sonoro del musicista.

L'arte della liuteria si tramanda da moltissimi secoli anzi da quando la musica stessa esiste e ha permesso negli anni di arrivare a tecniche sempre più raffinate di costruzione e a scelte ergonomiche funzionali. Ecco perché la scelta di uno strumento piuttosto che un altro può facilitare o meno il percorso di ogni singolo musicista. Con la guida del liutaio Gino Canello, si è scelto quindi di offrire la possibilità di scoprire come nasce una chitarra classica dalla scelta dei legni alle nozioni base di fisica acustica che regolano la propagazione del suono. L'incontro è rivolto principalmente agli allievi di chitarra dell'Istituto, ma anche ad allievi di altri strumenti, a tutti i nostri soci e agli appassionati di Musica o di Liuteria. Per chi fosse interessato a scoprire altre informazioni sull'attività del liutaio Gino Canello si rimanda al suo sito: http://www.liutaioginocanello.it/ Info e contatti: Istituto Musicale Michelangeli Via Armellini, 13 31015 Conegliano (TV) Tel./fax 0438 21190 E-mail info@istituto-michelangeli.it Web www.istituto-michelangeli.it Seguici su Facebook