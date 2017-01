Commemorazione per i 500 anni delle mura di Treviso

Per celebrare i 500 anni dalla costruzione delle Mura di Treviso, la nostra associazione "Marca identitaria" ha deciso di organizzare durante la giornata di Sabato 14 Gennaio in Piazza Borsa dalle ore 17 alle ore 19 una giornata commemorativa a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa vuole dar spunto ad una memoria critica e non unicamente storica del nostro passato, ricordando il significato base della loro costruzione, erette per difendere la città. In un momento dove la sicurezza nella nostra Treviso è ai minimi storici vogliamo raccogliere i cittadini dietro questo simbolo storico per far notare a questa amministrazione che i trevigiani sanno intravvedere attraverso le proprie tradizioni i propri bisogni e la propria visione della città.

Vogliamo richiamare la memoria alla Treviso “de na volta” in cui i cittadini vivevano 365 giorni l’anno la città con i suoi mercati, i suoi bar, le sue botteghe senza aver paura di uscire di casa e senza il degrado in cui la città ora tristemente vessa. Come 500 anni fa i nostri avi costruirono le mura per proteggere la città dalle invasioni, oggi noi trevigiani dobbiamo renderle nostre come simbolo di difesa dall'inettitudine della politica cittadina che con la sua scellerata incompetenza l’ ha ridotta uno sbiadito ricordo del posto meraviglioso che fu e che confidiamo ritornerà!