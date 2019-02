Compagnia Tango Brujo in "Dolores Hotel - Tango e altre storie"

ideazione, regia, coreografia Laura Pulin

coreografie di tango Margarita Klurflan e Walter Cardozo

creato con e interpretato da Walter Cardozo, Cristiano Dall’Ara, Maria Rosa Franzin, Elena Friso, Margarita Klurflan, Alfredo Rutar, Eli Berzins

musiche O. Fresedo, J. D’Arienzo, F. Canaro, P. Tschaikovsky, C. Gounod, F. Salamanca, C. Garcia, B. Herrmann

musiche originali, montaggio audio Carlo Carcano

scene Isabella Fumagalli e Ilaria Mozzanbani

costumi a cura degli studenti dell’Accademia di Brera, Biennio specialistico Costume per lo spettacolo/ Fashion design

coordinamento Paola Giorgi

assistente alla produzione Eleonora de Logu

responsabile tecnico Pro Service Leo Benettollo

Un Hotel, una vita, una donna e ospiti speciali. Una giornata in cui pittoreschi e chimerici personaggi si incontrano e si mescolano con i loro ‘bagagli’ diversi, i loro sogni, i loro ricordi. In un vecchio e polveroso Hotel gli ospiti troveranno ad accoglierli una proprietaria eccentrica e misteriosa, Dolores, che con la sua vita di continui incontri fugaci, dolori e follie renderà il loro soggiorno intenso e indimenticabile. Atmosfere soffuse, appassionate e seducenti accompagneranno gli ospiti nei loro racconti, nelle loro danze e nei loro sorrisi. Sulle note di vecchi tanghi prenderanno vita vicende e intrecci raffinati e inquietanti.