Estate Trevigiana - ecco lo show della Compagnia Tango Vivo con l'Orchestra Corazon de Tango

Estate trevigiana 2018 - Venerdì 3 AGOSTO 2018 presso Piazza Rinaldi, Tango Vivo - ore 21:00



SHOW Tango Vivo con musica dal vivo



Anche questo anno l'Associazione Tango Vivo, in collaborazione con il Comune di Treviso, ha il piacere di offrire uno spettacolo gratuito a tutti i cittadini. Spettacolo di Tango Argentino con i ballerini NICOLETTA PREGNOLATO e GIUSEPPE COLABELLO, la Compagnia Tango Vivo ed eccezionalmente l'Orchestra Corazon de Tango di Oksana Peceny Dolencfrom Lubiana. Coreografie di Nicoletta Pregnolato - Ballerina e Maestra di Tango. Ecco un piacevole e vasto repertorio musicale, dai brani classici di Francisco Canaro ed Edgardo Donato, passando per le interpretazioni del tango più moderne di Osvaldo Pugliese, fino ad arrivare ad Astor Piazzolla.



Lo spettacolo si terrà a Treviso, in Piazza Rinaldi dalle ore 21:00, VENERDì 3 AGOSTO . INGRESSO LIBERO .

contatto: info@tangovivo.tv



Da non perdere!