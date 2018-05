Buon compleanno Lacrima @ Dae More

Venerdì 15 Giugno 2018 dalle ore 18 in poi si svolgerà per l'ennesima volta al Dae More, locale rinomato e situato in via Erizzo 453 a Ponte di Vidor, la festa per il compleanno di Lacrima aka La Nina, mitica titolare e persona positiva ed intraprendente. Il locale, nel dettaglio, si trova proprio di fronte al ponte sul fiume Piave, fiume sacro alla patria e che è stato anche purtroppo teatro di sanguinose battaglie nel secolo scorso. Per chi arriva da Crocetta del Montello ( sud ) il locale appunto è proprio di fronte al ponte sul fiume Piave, mentre per chi arriva da Valdobbiadene / Bigolino, scendendo, il locale è sulla sinistra proprio prima del bivio che a destra va verso Crocetta del Montello ( sud ) e diritto va verso Vidor ( est ).



Durante la festa, per l'occasione, ci sarà come ospite speciale lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, da Deejays / Producers di fama mondiale, a scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti ecc. ecc. ecc. In particolare, L'Artista Vicentino, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un'esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del Pianeta, quali ad esempio Albania, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thailandia, solo per citarne alcuni...



Il programma AMORE Radio Show, nel dettaglio, va attualmente in onda ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta Domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15 in diretta mondiale via streaming sul sito www.radiogammacinque.it e precisamente dal link ascoltabile in tutto il mondo, ed anche in audio, in fm, sui 94 megahertz di frequenza, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, ed anche alcune zone delle province di Verona e di Rovigo. RadioGamma5 è un'emittente radiofonica padovana e veneta attiva dal 1976 e con attuale sede a Campodarsego, anche se quando è nata era a Cadoneghe, in ogni caso entrambi paesi della provincia di Padova e limitrofi tra di loro.



L'ingresso alla festa è completamente libero e gratuito per tutte/i.