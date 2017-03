I "Concerti Matinée"

Matinée musicali 2017 Istituto Musicale ''A. Benedetti Michelangeli'' L'Istituto Musicale ''A. Benedetti Michelangeli'' presenta, nel ricco panorama di eventi musicali previsti per il 2017 per festeggiare i vent'anni di attività della Scuola di Musica, anche un duplice appuntamento con i concerti del mattino: i cosiddetti Matinée Musicali. I concerti si terranno presso la Casa della Musica in via Stadio 7a a Conegliano alle ore 11.00, domenica 26 marzo e domenica 02 aprile. L'ingresso è libero. Il primo concerto sarà tutto al femminile (AR.I.EL Trio) e proporrà un repertorio che spazia dalla canzone italiana a quella sudamericana passando per il pop e il musical mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera del repertorio classico (trio flauto, violoncello e pianoforte): due appuntamenti molto diversi per genere e formazione strumentale che la direzione artistica ha scelto di accostare proprio per proporre al pubblico coneglianese un ampio ventaglio di offerte musicali. Le protagoniste del 26/03/2017: Laura Ivan, voce Rita Piaia, voce e pianoforte Elvira Cadorin, voce e pianoforte I protagonisti del 02/04/2017: Giulia Dalla Valle, flauto Alan Dario, violoncello Alessandro Gallina, pianoforte Vi aspettiamo numerosi!!! Info e contatti: Istituto Musicale Michelangeli Via Armellini, 13 31015 Conegliano Tel./fax 0438 21190 E-mail info@istituto-michelangeli.it Web www.istituto-michelangeli.it Seguici su Facebook