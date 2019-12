Natale con il sorriso: tre concerti negli ospedali della Marca

L’Ulss 2 ha aderito, con tre appuntamenti musicali in ospedale, a “Natale con un sorriso”, iniziativa regionale che in occasione delle festività porta spettacoli ed eventi sul territorio.

Il primo appuntamento è per lunedì 9 dicembre, alle 19 nella sala d’attesa di Oncologia dell’ospedale Ca’ Foncello con Giordano Giordani Trio. Si prosegue il 17 dicembre, alle 17, nella hall d’ingresso del nosocomio trevigiano con il Coro di Stramare per concludere, il 22 dicembre alle 17, nella hall d’ingresso all’ospedale di Vittorio Veneto, sempre con il Coro di Stramare. «Il primo compito del sistema sanitario è curare, nel migliore dei modi possibili chi soffre - ha sottolineato l’assessore regionale alla sanità e al sociale, Manuela Lanzarin - Tutti sperimentiamo che la salute non è un dato meramente fisico, ma coinvolge tutto il nostro essere. Porte aperte quindi, nei nostro ospedali, a quelle realtà associative e a quei volontari che offrono cuore, empatia e arte per regalare un sorriso a chi sta vivendo una difficile fase della propria vita e a chi lotta ogni giorno per vincere dolore e malattia».

«Grazie alla disponibilità del Maestro Giorgio Pavan già dallo scorso anno avevamo avviato l’iniziativa di umanizzazione “Viaggio nella musica”, per portare il conforto dell’arte tra i pazienti oncologici e i familiari – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Quest’anno abbiamo dunque aderito con entusiasmo all'iniziativa attuata su scala regionale che ripropone, tra i molti appuntamenti in programma sul territorio, anche la musica in ospedale. Un grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile queste attività».