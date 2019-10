Concerti al Tempio Canoviano di Possagno

In occasione degli Anniversari Canoviani tornano i concerti di musica sacra per ricordare Antonio Canova





CORO “EN CLARA VOX”

Tromba e corno da caccia: m° Graziano CESTER

Organo: m° Stefano MASO

DIRETTORE: m° Davide PAULETTO



Domenica 13 ottobre 2019, ore 17.00

197° anniversario della morte di Antonio Canova

musiche di Mozart, Charpentier, Clarke, Maso



Giovedì 31 ottobre 2019, ore 20.30

musiche di Mozart, Marcello, Handel, Vavilov,

German, Maso, Pagnin



INGRESSO LIBERO







Per informazioni: info@anniversaricanoviani.it