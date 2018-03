La musica degli Abba rivive al Pinup pub

VOLPAGO DEL MONTELLO Lo spettacolo degli Abba Show, oltre a essere basato sui brani più famosi della band culto, eseguiti tutti dal vivo, è anche un evento studiato per ricreare l’atmosfera tipica di quegli anni attraverso sonorità, luci, colori, abiti e coreografie.



Due ore e mezza di show senza interruzione con cui la band si è già esibita nei locali e nelle piazze di tutta Italia e all'estero, tra i quali spiccano l'"Alcatraz" di Milano, il "Live Club" di Milano, il "Fuori Orario" di Parma, la "Capannina' di Forte dei Marmi, Piazza San Marco per la chiusura del Carnevale di Venezia, Notte delle Stelle in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Numerose anche le partecipazioni TV: "Stella Gemella" condotta da Lorella Cuccarini ed in onda in diretta in prima serata su Canale 5 e Nientology su DeeJay TV. Il loro show arriverà a Volpago nella serata del 30 marzo. Le prenotazioni alla serata si possono effettuare telefonicamente o scrivendo alla pagina Facebook del Pinup club.



PinUp Pub

☞ Tel 345.43 53 483

☞ Via Sile 6 (Per il navigatore Via Gasparini 73), 31040 Volpago del Montello