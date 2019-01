Alessandro Villalva: primo concerto dell'anno a Vittorio Veneto

Nato a Conegliano nel 1998, Alessandro Villalva, 20 anni, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 5 anni. Allievo del professor Siavush Gadjiev, il famoso pianista e didatta russo, presso il “Centro Sloveno di Educazione Musicale E. Komel” di Gorizia nel 2013 completa gli studi preaccademici presso il Conservatorio B. Maderna di Cesena con il massimo dei voti e la lode.

Sin da piccolo ha iniziato ad affrontare i concorsi musicali in Italia e all’estero vincendo dei primi premi assoluti di categoria. A marzo del 2010 vince il “Premio Rachmaninov” al Concorso Internazionale “Rachmaninov Wettbewerb” in Francoforte, Germania; a novembre del 2011 diventa il secondo classificato e si aggiudica il premio speciale per l’esecuzione del brano di J.S. Bach al prestigioso Concorso Internazionale di esecuzione pianistica in Usti nad Labem, Repubblica Ceca. A giugno del 2011 diventa il vincitore assoluto del I Concorso Internazionale “Piano Talents” a Milano e si aggiudica il “Premio Piano Talents 2011”. In aprile del 2016 a 17 anni vince il I premio al 8° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Giovani musicisti” – Città di Treviso nella categoria G riservata ai giovani dai 20 ai 24 anni.

Finalista dei prestigiosi concorsi internazionali negli ultimi due anni ha affrontato in gara con successo i pianisti provenienti da tutto il mondo, allievi dei migliori conservatori e si è esibito sui prestigiosi palchi dell’Europa e degli Stati Uniti. E’ stato invitato ad esibirsi nell’ambito di prestigiose manifestazioni musicali ed ha tenuto diversi recital solistici nelle sale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Dal 2017 studia presso il Mozarteum di Salisburgo con il prof. Pietro De Maria. Giovedì 3 gennaio proporrà al teatro Da Ponte di Vittorio Veneto un concerto dedicato ai grandi maestri della musica classica con musiche di Mozart, Mendelssohn, Prokofiev, Beethoven e Chopin. I biglietti per la serata potranno essere acquistati al museo del Cenedese e alla Galleria Vittorio Emanuele II sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15.00 alle 17.00 oppure scrivendo una mail a info@maivittorioveneto.it.