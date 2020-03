Coronavirus, rinviato il concerto di ALFA al New Age Club

A causa dell'emergenza Coronavirus il concerto di ALFA previsto per il 7 marzo al New Age Club di Roncade è stato posticipato al 29 marzo. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Con “Benvenuti a Wanderlust – il primo tour non si scorda mai”, ALFA incontra e presenta al suo pubblico il suo ultimo album “Before Wanderlust”, esibendosi per la prima volta dal vivo dopo aver raggiunto risultati incredibili come il doppio platino per il singolo “Cin Cin” e la certificazione oro per il brano “Testa tra le nuvole, pt. 1”. Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantante genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. Nonostante la giovane età, in meno di un anno ha totalizzato più di 41 milioni di views su YouTube e più di 96 milioni di streams su Spotify. I suoi ultimi video sono entrati nelle tendenze di YouTube. Alfa ha totalizzato numeri importanti anche su Tik Tok: due delle sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video. Da circa un anno collabora con il produttore Yanomi. Il suo brano “Cin Cin” ha collezionato oltre 55 milioni di stream totali (entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global) ottenendo la certificazione singolo di doppio platino della classifica FIMI/GFK. Il video del brano conta ad oggi oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia, realizzato senza telecamere, e racconta una storia d’amore dal punto di vista di un telefono.