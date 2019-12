L'arca parte alle 9, concerto multimediale a Montebelluna

Il concerto multimediale “L'arca parte alle 9:00!” presentato dalla Compagnia Musici la Meridiana è senza fini di lucro e contribuisce a progetti di sviluppo sostenibile grazie al ricavato devoluto in cause benefiche. Proprio per questo invitiamo il pubblico a lasciare un’offerta indicativa di 10 euro all’ingresso, il ricavato sarà devoluto all'associazione Leone Mateo.



Prenota il. tuo posto a sedere: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-larca-parte-alle-900-80142106197



La compagnia Musici la Meridiana

La Compagnia Musici la Meridiana è un’associazione culturale composta da 80 elementi tra attori, coristi, musicisti e tecnici, tutti volontari, che porta in scena concerti multimediali senza fini di lucro. Tra gli obiettivi principali del gruppo vi è il coinvolgimento del pubblico, nella diffusione di un messaggio a contenuto etico e morale, oltre che a. contribuire con il proprio lavoro a progetti di solidarietà . L’associazione realizza progetti multimediali con protagonista la musica d’autore italiana e straniera, la musica sacra, la musica da film e la musica originale propria, il tutto rigorosamente dal vivo mediante coro e orchestra.