Rassegna estiva vedelaghese: anteprima con le voci di Art Voice Academy

E’ fissata per venerdì 21 giugno l’anteprima di “Vedelago un’estate di emozioni in musica”, la rassegna messa a punto dal Comune – assessorato agli eventi promozionali e assessorato alla cultura - in collaborazione con Pro Loco per la stagione estiva

Una serie di appuntamenti musicali che saranno svelati nel corso della conferenza stampa in programma la prossima settimana, e che sarà anticipata dall’evento inaugurale fissato proprio per il primo giorno d’estate – venerdì 21 giugno alle 21 – nell’arena del Parco Cappelletto dove si terrà il concerto con le voci e la band di Art Voice Academy, Children’s Choir – Teen’s Choir e Young Choir con la direzione artistica del Maestro Diego Basso. Quella in programma, promette di essere una notte carica di magia resa speciale dal "solstizio d'estate"; una notte dove si fondono sogno e realtà, dove ci si innamora ed emoziona. Una notte da vivere insieme immersi nella musica.