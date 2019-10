Elena Todeschi suona Bach nella Cattedrale di Asolo

Venerdì 18 ottobre alle ore 20:30 nella Cattedrale di Asolo a cura del Conservatorio “A. Steffani”, di Castelfranco Veneto, secondo appuntamento con l’integrale dell’opera organistica di Johann Sebastian Bach, quarto ciclo 2019.

Protagonista sarà la giovane organista Elena Todeschi con questo programma: BWV 561 Fantasia e fuga in la minore, BWV 575 Fuga in do minore, 11 Choralvorspiele (composizioni giovanili), BWV 598 Pedal-Exercitium, BWV 533 Preludio e fuga in mi minore e il BWV 549 Preludio e fuga in do minore. Elena Todeschi, bresciana, frequenta il Triennio Accademico di laurea in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia nella Classe del Maestro Giorgio Benati. Parimenti, ha recentemente brillantemente concluso il Liceo Scientifico di Stato “A. Calini” e si è iscritta alla Facoltà di Fisica all’Università Statale di Brescia. Ha seguito le Masterclass su O. Messiaen tenuta dal Maestro Fausto Caporali, su Max Reger tenuta dal Maestro Roberto Marini e di Ton Koopman su J. S. Bach.