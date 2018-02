Duo Baiocchi-Pivato: il pianoforte a quattro mani nel tardo romaticismo

ZERO BRANCO Un graditissimo ritorno, dopo i successi riscossi nelle precedenti edizioni della rassegna “Marzo in Musica”, organizzata dall’Associazione Culturale Chromatica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Zero Branco. Il duo pianistico formato da Mariella Baiocchi e Arturo Pivato aprirà infatti la quarta edizione eseguendo un programma da concerto davvero brillante e originale. Verranno proposte all’ascolto alcune pagine meno note della musica d’autore al femminile, in un viaggio simbolico tra la Francia e la Germania del periodo tardo romantico. Al tocco sensibile e sicuro del duo Baiocchi – Pivato è quindi affidata l’esecuzione dei “ Six Valses-Caprices” di Mélanie Bonis, come i “Pieces Romantiques op.55 di Cécile Chaminade, musica brillante, dall’ascolto piacevole, eseguita raramente nei programmi da concerto. Il viaggio musicale farà poi tappa anche in Germania, attraverso le note dei “Sechs Walzer op.22” e i “Cinq Pièces Pittoresques op. 34 di Max Reger.

I PROTAGONISTI:

Mariella Baiocchi ha seguito gli studi scientifici ed universitari presso l’Università degli studi di Bologna,facoltà DAMS contemporaneamente a quelli musicali diplomandosi in pianoforte presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia. Successivamente ha studiato Musica da Camera con il M°G.Gorini e Clavicembalo con Arturo Pivato con il quale ha attività concertistica in duo Pianoforte a 4 mani e Clavicembalo – Organo,proponendo un repertorio originale per queste due formazioni cameristiche.In duo con il Violinista Carlos Garfias ha registrato per l’AGORA’ in prima mondiale assoluta le “6 sonate op.1 per pianoforte e violino obbligato” di Andrea Luchesi,registrazione che è stata molto apprezzata dalla critica specializzata ed ha girato il mondo riscuotendo successo ed interesse. E’ inoltre impegnata nello studio e nella divulgazione di pagine sconosciute ed inedite di A,Luchesi, Luigi Sartori ed altri compositori veneti della metà del ‘700.Sempre in Duo violino – Pianoforte ha rappresentato l’Italia al Congresso internazionale dell’E.P.T.A. – European Pianist teacher association tenutosi a Roma. Nelle varie formazioni ha suonato per importanti associazioni Concertistiche e Festivals internazionali riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.Da sempre affianca all’attività concertistica quella didattica che vede i propri allievi vincitori in importanti concorsi.



Arturo Pivato si è diplomato brillantemente coi Maestri S.De Pieri e M.V.Guidi in pianoforte,Organo e composizione Organistica ed in Clavicembalo al Conservatorio di Musica “B.Marcello” di Venezia.Ha seguito corsi di perfezionamento con L.Celeghin,A.Sacchetti,F.L.Tagliavini e F.Vignanelli. Svolge attività concertistica sia come solista ( Organo e Clavicembalo) che in varie formazioni da camera ( pianoforte a 4 mani , Duo Clavicembalo – Organo ,proponendo la letteratura originale per queste due formazioni; Basso continuo in Ensemble di varia formazione). Ha suonato in Duo con il M°Norbert Brainin,primo volino del prestigioso e storico Quartetto Amadeus e si è esibito in importanti festivals Internazionali e per famose Società Concertistiche riscuotendo sempre successo di pubblico e critica. Ha più volte registrato per la televisione.E’ stato impegnato nello studio di Andrea Luchesi,maestro veneto di Ludwig van Beethoven e degli eventi storico-armonico-musicologici dell’area veneziano-padovana che sarebbero alla base della Wiener KlassiK.Già titolare della cattedra di “Elementi di composizione per la Didattica “ al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia,è organista titolare della Chiesa di S.Zulian ( nei pressi di S.Marco ) monumento artistico di grande importanza per le opere d’arte in essa contenute fra cui lo splendido organo Callido.

IL PROGRAMMA:

M.BONIS (1858 – 1937) Six Valses-Caprices

Suite en forme de Valses

Ballabile – Valse lente – Danse sacrée -Scherzo Valse - Interlude et Bacchanale



C.CHAMINADE (1857 – 1944) Pieces Romantiques op.55

Primavera – La Chaise à Porteurs - Idylle Arabe – Serenade d’Automne – Rigadon – Danse Hindoue



M.REGER (1973 – 1916) Cinq Pieces Pittoresques op.34

Sechs Walzer op.22



J.BRAHMS (1833 -1897) Danze ungheresi dal Primo Libro :

in SOL min n° 1

in FA diesis min. n° 5

in RE b magg. n ° 6

in La min n° 8



Musiche originali per pianoforte a 4 mani