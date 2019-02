Bobby Solo torna in concerto a Cimadolmo

Il fine settimana di Cimadolmo si infiamma grazie al ritorno di Bobby Solo, vera e propria icona della musica italiana Anni 60. Dopo essere già venuto in concerto nei mesi scorsi nella capitale dell'asparago, la Pro loco di Cimadolmo ha deciso di invitarlo di nuovo sul palco della struttura polivalente in via dello sport per la serata di sabato 2 febbraio.

Ad aprire il concerto di Bobby Solo sarà l'orchestra Andrea e i souvenir. La serata inizierà alle ore 20.45 e, per chi si prenoterà, la Pro Loco ha deciso di preparare anche un piatto di pasta e fagioli da gustare durante l'evento. Per informazioni più dettagliate sulla serata contattare il numero 3298593106.