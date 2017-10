I Canova arrivano in concerto al New Age di Roncade

RONCADE Per chiudere un anno incredibile e aprirne uno nuovo col botto, i Canova presentano una special edition del disco e un nuovo tour.

Esce infatti il 1 dicembre, in tutti i negozi di dischi, edito da Sony Atv e distribuito da Artist First, “Avete Ragione Tutti deluxe”, contenente due brani non presenti nella versione originale ovvero “Threesome”, uscito quest'estate come singolo, e “Santamaria”, un inedito assoluto.

Per presentare il disco dal vivo, i Canova terranno sei concerti nei più importanti club italiani. I biglietti per tutte le date saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it da giovedì 19 ottobre, a partire dalle ore 11.00 e nei punti vendita abituali da lunedì 23 ottobre. I Canova sono una giovane band milanese che, nel giro di un anno, si è fatta conoscere grazie alla loro musica pop sincera, ironica e mai banale e ad un lungo tour di 113 concerti che li ha portati, in dieci mesi, a girare tutta la penisola registrando quasi sempre il sold out. A fine 2016 sono usciti, per Maciste Dischi, con il disco d'esordio “Avete ragione tutti” registrato a Milano da Giacomo Jack Garufi, missato da Matteo Cantaluppi e masterizzato da Giovanni Versari. Un album di pop italiano indipendente che chiede unicamente di essere cantato. Le melodie catchy, la scrittura schietta e i ritornelli aperti e irruenti costituiscono gli elementi distintivi della band. Romanticismo metropolitano, sensualità Prêt-à-porter, un briciolo di malinconia e tanta spontaneità fanno del disco un esordio tanto giovane quanto autorevole.

“Avete ragione tutti” ha raggiunto e superato gli 8 milioni di ascolti organici tra youtube e spotify, grazie al successo dei singoli "EXPO", "VITA SOCIALE" e "MANZAREK", che han consacrato la giovane band milanese come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni, basti pensare che “VITA SOCIALE” ha dominato per una settimana la classifica “Top 50 viral Italia”. Nel settembre appena trascorso, la giovane band milanese ha vinto il premio KEEPON LIVE come miglior nuova realtà dal vivo e, poco dopo, il premio M.E.I. come miglior esordio italiano. I Canova si esibiranno con la seguente formazione: Matteo Mobrici (voce, chitarra elettrica, piano), Fabio Brando (chitarra elettrica, piano), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batteria) nella serata di sabato 13 gennaio.