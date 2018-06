Canti di guerra: Francesca Gallo torna a esibirsi a Oderzo

ODERZO In occasione del Centenario della battaglia “del Solstizio”, combattuta lungo il Piave dal 15 al 24 giugno 1918, l’amministrazione comunale di Oderzo è particolarmente lieta di ospitare, in Piazza del Foro Romano, venerdì 15 giugno 2018 alle 21, “… e continuano a chiamarla Grande”, spettacolo di e con Francesca Gallo – artigiana fisarmonicista, cantante e storica di musica popolare – introdotto da Sergio Tazzer, Presidente del Centro di Documentazione Storica sulla Grande Guerra.

Dopo il successo riscosso con la partecipazione, il 10 giugno scorso, ad O’Festival, Francesca Gallo torna ad Oderzo, nelle esclusive vesti di musicista, con un “contributo - utilizzando le parole di Sergio Tazzer – sicuramente originale e rispettoso prima di tutto della storia” di un conflitto così aspro, crudele ed esteso da guadagnare per sempre, nei libri e nelle parole dei testimoni, l'appellativo di “Grande”: perchè imponente fu il dispiegamento bellico; vasta l'area coinvolta nei combattimenti; impressionante, infine, il numero dei caduti, militari e civili. Con un particolare ed accorato accento sulle voci di protesta, e delle donne specialmente, Francesca Gallo ripercorrere - con attenzione filologica - alcuni tra i momenti più significativi del periodo che vide, tra i tanti episodi, la cella campanaria della torre di Oderzo trasformata in osservatorio.

Il 15 giugno 1918, infatti, il feldmaresciallo Svetozar Boroevič, a capo delle truppe austro-ungariche, dopo aver dato l’ordine di attacco ai suoi generali, scelse proprio il campanile del Duomo opitergino come osservatorio di quella che avrebbe dovuto rappresentare la disfatta delle truppe italiane. “Simbolicamente -comunica l’assessore Lara Corte - e proprio per ricordare quei fatti, il campanile di Oderzo sarà illuminato da quattro potenti fari che – a partire dalle ore 21.00 - accompagneranno suggestivamente le musiche e la voce, potente e narrativa, di Francesca Gallo. Ringraziamo fin d’ora la Parrocchia di San Giovanni Battista per averci consentito di posizionare i fari alla base della torre campanaria e per aver dato la disponibilità, in via eccezionale in orario serale, a far visitare il Duomo, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. L'evento sarà ad ingresso gratuito.