Enrico Nadai e Roberta Canzian: concerto per i 45 anni della “Toti dal Monte”

Con la voce dell’ex allievo Enrico Nadai, della bravissima soprano Roberta Canzian, con l’intervento del Coro Academia “ARS CANENDI”, diretto da Manuela Meneghello, e dell’Orchestra Classica del Veneto, diretta dal Maestro Dino Doni. Il programma proposto, presentato da Elisa Nadai, è un viaggio musicale che abbraccia, tra le altre, alcune pagine memorabili di G. F. Handel per coro e orchestra, fino ad arrivare a brani tratti dai Musical più famosi come “il Fantasma dell’Opera“ e “West Side Story“. La serata si costituirà, inoltre, come un omaggio al Cav. Di Gran Croce Ezio Spina, Comm. Pietro Furlan e Dott. Antonio Tomasi, tre stimati cittadini pievegini, attivi nella promozione e diffusione della cultura e legati alla stessa Associazione “Toti dal Monte”. A Pieve di Soligo, l’idea di fondare una scuola di musica risale al 1973, con l’intento di promuovere la cultura musicale e di ricordare la soprano veneta, nonché cittadina onoraria di Pieve di Soligo, Antonietta Meneghel, in arte Toti dal Monte. Da alcuni anni, la sede della scuola si trova presso la Villa Brandolini a Solighetto, acquistata dall’ex sindaco Pietro Furlan (1970 – 1980) e co-fondatore, insieme al Dott. Antonio Tomasi, dell’Istituto Musicale. Nel 2017, dopo la Presidenza dell’imprenditore Cav. Di Gran Croce Ezio Spina e del Comm. Pietro Furlan, il testimone è passato al Maestro Giancarlo Nadai, uno dei 5.000 allievi che la scuola ha formato nei suoi intensi anni di attività. Le discipline insegnate spaziano dal pianoforte, classico e moderno, al violino, chitarra, percussioni, canto lirico e pop, fisarmonica, flauto e musica d'insieme con nozioni di solfeggio, teoria e armonia della musica. L’Associazione si distingue anche le tante iniziative che promuove fra cui concerti, saggi e giornate culturali. La serata, ad ingresso gratuito, è sostenuta anche dal Comune di Pieve di Soligo, dall’Università degli Adulti di Pieve di Soligo e dalla sezione Avis di Pieve di Soligo & Refrontolo.