Cao de ano 2020: il capodanno veneto si festeggia a ritmo di musica

Anche quest'anno l'Associazione "Le Tere alte de San Marco" è lieta di invitarvi alla grande festa per il Capodanno Veneto che si terrà domenica 1 marzo presso il Centro Vicinalis di Visnà di Vazzola, in via Marsura.

Da non perdere il concerto d'archi con musiche di Vivaldi che si terrà la mattina (ingresso libero), seguito dal tradizionale pranzo a base di spiedo. Non mancate!