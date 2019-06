A Cavaso un concerto per sostenere la ricerca sull’Atassia di Friedereich

Proseguono con successo le attività culturali e di solidarietà alla The Music Country House di Cavaso del Tomba. La bella location dalla quale si domina il paesaggio della Pedemontana, già sede di originali serate culturali e letterarie, per questo sabato, 15 giugno, con inizio alle 18,30, propone un originale concerto “Musica in Amicizia per Emma”, con la partecipazione inedita dei cori Mani Bianche del Veneto (diretto da Chiara Cattapan) e Valcavasia (diretto da Sabino Toscan). L’evento ha il patrocinio del Comune di Cavaso ed ha scopo benefico. Presenta Luca Pinzi, offerta libera ed il ricavato verrà devoluto alla ricerca sull’atassia di Friedreich. Il concerto sarà in esterno nel parco della musica, messo a disposizione da Valentina Cremona (presidente di Terziario Donna) e Fernando Sartor (musicista), proprietari della The Music Country House. Ingresso con offerta libera.