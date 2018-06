Suoni di Marca non si ferma: a Treviso ci sarà anche Cheryl Porter

TREVISO Venerdì 27 luglio Suoni di Marca Festival spazierà “Dal Gospel al Jazz”, con l’inconfondibile voce e lo straordinario carisma di Cheryl Porter. Torna, infatti, sul grande palco sul bastione San Marco, l’Orchestra Jazz del Veneto questa volta con una serata dedicata alla canzone americana.

Dopo le partecipazioni con Paolo Fresu, Antonella Ruggiero ed Ernesttico, sarà la cantante americana, da molti anni residente in Italia, la solista dell'ensemble che riunisce i migliori jazzisti veneti sotto la direzione di Maurizio Camardi. Autentica regina del palcoscenico dotata di un’accattivante e carismatica personalità, Cheryl Porter accompagna alla sua vocalità un carattere capace di catturare e coinvolgere gli spettatori in ogni sua performance. In occasione della serata trevigiana a Suoni di Marca Festival, proporrà repertorio che spazia dal jazz al gospel con alcune incursioni nella canzone inglese e americana, accompagnata dagli undici elementi dell'Orchestra Jazz del Veneto diretti da Maurizio Camardi. Gli arrangiamenti sono a cura di Ettore Martin, sassofonista e arrangiatore che da diversi anni firma le partiture dell'OJV e collabora a numerosi progetti di Cheryl Porter. Cheryl Porter e l’Orchestra Jazz del Veneto si aggiungono ai già annunciati Willie Peyote (2 agosto), Almamegretta (21 luglio) Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un programma variegato, ricco di esperienze musicali differenti. Ma Suoni di Marca non è solo musica, è anche Percorso del Gusto, Mostra Mercato, ed è anche un festival musicale ecosostenibile a ingresso completamente gratuito, dal 19 luglio al 5 agosto.

