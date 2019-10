"In volo con Leonardo": concerto alla chiesa di San Nicolò

Sabato 26 ottobre, alle 20.45, nella Chiesa di San Nicolò, si terrà il concerto “in Volo con Leonardo”, promosso dall’associazione Ecce Gratum con il Patrocinio del Comune di Treviso e il contributo della Regione Veneto.

Il progetto musicale vedrà protagonisti l’orchestra Giovani Musicisti Veneti, composta da 100 giovani orchestrali diretti dal maestro Francesco Pavan, insieme al Coro Academia Ars Canendi, coordinato dalla professoressa Manuela Meneghello che renderanno omaggio a Leonardo da Vinci a cinquecento anni dalla sua morte. Il concerto presenta un repertorio che spazia dalla musica antica a quella contemporanea, con opere appositamente commissionate per l’occasione, con l’intento di far vivere un’intensa esperienza di ascolto al pubblico e di offrire spunti di riflessione partendo dalla figura di Leonardo da Vinci, talento universale del Rinascimento, che incarnò appieno lo spirito della sua epoca attraverso la manifestazione di un’inesauribile e visionaria fantasia, per giungere alle forme di espressione che caratterizzano la nostra contemporaneità. L’ingresso all'evento è libero .