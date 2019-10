Concept trio jazz in concerto al Castrum di Serravalle

Nato dall'amicizia e dall'affinità musicale dei tre musicisti, "Concept Trio" si distingue per le scelte artistiche ambiziose e raffinate: l'assenza di uno strumento armonico viene vissuta come una risorsa per aprirsi a improvvisazioni polifoniche e per ricercare nuovi equilibri corali, nei quali non emerge un unico solista. Il materiale tematico non è mai un semplice pretesto per improvvisazioni virtuosistiche fini a se stesse,bensì parte essenziale e costitutiva dei brani. Le composizioni originali sono scritte da Pimazzoni e Caon.

Andrea Pimazzoni ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani nel 2005 e Premio Beppe Zorzella nel 2008. Ha collaborato con molti artisti tra i quali Mark Abrams, Yuri Goloubev, Paolo Birro, Giulio Corini, Valerio Abeni, Stefano Senni, Nelide Bandello, Mauro Ottolini, Bruno Tommaso. Marco Carlesso è un batterista poliedrico, vanta numerose collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale quali Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Flavio Boltro, Mauro Ottolini, Stefano Battaglia, Saverio Tasca, Fabrizio Bosso, Robert Bonisolo, Francesco Bearzatti, Ruggero Robin e Cheryl Porter. É stato batterista del gruppo strumentale Rondò Veneziano diretto da Giampiero Reverberi e dell'Orchestra Italiana Napoletana diretta da Sandro Cuturello. Suona tuttora nell'Orchestra Jazz del Veneto diretta da Maurizio Camardi. Ha registrato più di 50 dischi. Ha fatto tournée in Giappone, Turchia, Qatar, Russia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Slovacchia e Slovenia. Roberto Caon ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani nel 2000. Da anni collabora con numerosi artisti tra i quali Gianluigi Trovesi, Marcello e Pietro Tonolo, Mauro Beggio, Marco Tamburini, Saverio Tasca, Stefano Battaglia, con il quale ha inciso un disco in trio con proprie composizioni originali dal titolo Three Open Rooms. Il concerto si svolgerà nel gazebo vetrato all'interno del parco del Castrum di Serravalle. Contributo: 10 euro con consumazione inclusa.

Per info e prenotazioni 3484238334