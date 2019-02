Woodstock approda a Treviso: maxi tributo a Jimi Hendrix

Quest’anno Woodstock compie cinquant’anni, era infatti il 1969 quando circa 400 mila persone affollarono i campi nei pressi di Bethel, New York, per un avvenimento che ha di fatto segnato un’epoca ed una generazione.

In quella tre giorni di pace amore e musica, si alternarono sul palco quelle che poi sarebbero diventate delle autentiche leggende. Tra loro il mostro della chitarra elettrica, James Marshall “Jimi” Hendrix, la cui esibizione è una delle più famose al mondo: con dissacrante visionarietà artistica reinterpretò l'inno nazionale statunitense in modo provocatoriamente distorto e cacofonico che lui, però, definì bellissimo e fece di lui uno dei maggiori critici riguardo alla guerra del Vietnam. L’Home Rock Bar di Treviso giovedì 7 febbraio si colora di pace, amore, musica ma anche di ribellione trasformandosi per una sera nel palco arcobalenico di Woodstock, ricordando e celebrando come meglio sa fare il cinquantesimo anniversario di un maxievento che ha scritto la storia della musica e che tuttora ispira musicisti da tutto il mondo. Ed ecco allora sul palco dell’Olimpo del rock una tripletta di live mozzafiato che omaggiano Jimi: Fulvio Feliciano, Simone Galassi e The Nebraska Experience. Venerdì 8 febbraio altro appuntamento settimanale con la musica dal vivo, a infiammare il popolo dell’Home ci pensa “La Scimmia Release Party”. “La Scimmia”, band trevigiana, presenterà per la prima volta live il loro secondo disco "Ti Farò del Male" prodotto da Ricky Damian (Grammy Award per Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars) per le etichette Sotterranei, Sisma e Dischi Soviet Studio. A movimentare invece il sabato c’è l’irriverente Party Hard di Dj Christian Effe con il fido Sbombolator per uno show che stupisce sempre.