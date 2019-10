Concerto numero 46: grande musica a Conegliano

In Italia la musica corale sacra e profana, classica o popolare, vanta una tradizione importantissima, con numerose associazioni di categoria a livello regionale e nazionale. La compagine coneglianese Corocastel mantiene viva questa tradizione e per il consueto appuntamento autunnale propone un concerto che abbraccia il classico repertorio del canto corale.

Ospite della serata sarà il Coro Voci del Pasubio: il coro è diretto da Riccardo Lapo che dal 2014 studia un repertorio mirato a creare un’identità vocale incisiva. Il palmares ricco di premi e riconoscimenti conferma il lavoro fatto fino ad oggi nella ricerca e nella sperimentazione. Per questo concerto, il programma quindi sarà dedicato alle melodie popolari, ai canti che hanno accompagnato le vicende della storia italiana e ai testi della tradizione orale. Il Maestro Giorgio Susana dirigerà il Corocastel in questo spettacolo musicale che raggiunge quota 46 - appunto - per i concerti abituali che ogni fine ottobre li vedono protagonisti nel loro Comune. Non mancheranno le forti emozioni, grazie alla tecnica sempre più affinata dei cantanti, alla loro capacità espressiva e al loro impegno. L’appuntamento rientra nel ricco programma annuale che il Coro affronta tra concorsi, concerti in tutta Italia e masterclass. Il concerto si terrà sabato 26 ottobre presso il teatro Toniolo di Conegliano, alle ore 20:30. Al disegno luci Fabrizio Fabi; presenta Elisa Carrer. Ingresso: 10 euro.



Per info

347.2772189