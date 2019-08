Concerto dell'Assunta: appuntamento in musica a Ferragosto

Giovedì 15 agosto, alle 21, si terrà il tradizionale Concerto Lirico dell’Assunta in Piazza Santa Maria Maggiore. Lo spettacolo, organizzato dall'amministrazione comunale di Treviso (ingresso gratuito), avrà come protagonista l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Marco Titotto.

Si esibiranno sul palco il soprano Natalia Roman, il mezzosoprano Karine Ohanyan, il tenore Giorgio Surjan e il baritono Elia Fabbian. Nel programma del Concerto le musiche di Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Ennio Morricone e Fabio Conocchiella, Giacomo Puccini, Jacques Offenbach, Georges Bizet, Astor Piazzolla e Manuel De Falla. Alle ore 20.30 si svolgerà inoltre la rievocazione storica in abiti medievali della festa religiosa di “Madonna Granda” (evento che risale al 1300) a cura dell'Associazione Incant'Arte con l’attrice Giustina Renier. ll tradizionale Concerto dell'Assunta avrà, da quest’anno, un risvolto sociale importante con la raccolta fondi, promossa dagli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura, a favore delle attività di CasaLUNA, la casa rifugio per donne vittime di violenza aperta a Treviso nel 2018: un'occasione importante per sensibilizzare, parlare della violenza di genere e per informare sui servizi attivi nel territorio.