Concerto d'avvento al Teatro Duse di Asolo

Venerdì 30 novembre, al Teatro Eleonora Duse di Asolo si terrà il concerto d’Avvento organizzato dal Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa, in collaborazione con il Comune di Asolo e il Gruppo Alpini.

Quest’anno il concerto vede coinvolte le immancabili voci di soprano e baritono accompagnate da arpe e flauto, in un ventaglio di arie solistiche, duetti e brani squisitamente strumentali. La danza arricchisce la scena, interpretando la musica con fantasiose coreografie. Come variata vuole essere la presenza in scena dei protagonisti del concerto, così anche la proposta dei brani vuole spaziare dal periodo barocco al periodo romantico inoltrato, da Bach, Händel e Pachelbel a Mozart, Verdi e Debussy. Nella parte conclusiva, musica e danza sempre più si addentrano nell’atmosfera di calda gioia dell’attesa del Natale, con i classicissimi Greensleeves, Stille Nacht e il Cantique de Noël di Adam. I giovani artisti che hanno lavorato insieme in questi mesi per scegliere e preparare una serata di forte impatto scenico ed emotivo sono la soprano Anna Manfio, il baritono Milo Buson, la flautista Miriam Costa e le due arpiste Alessandra Casarin e Lucia Stone. Con loro, le ballerine di Arte in Movimento, coordinate e coreografate da Clara Tasca. La direzione artistica è di Asolo Matinée. L’ingresso è ad offerta libera, e l’intero ricavato della serata verrà devoluto al progetto rotariano “Sindrome di Rett” a favore di Airett Onlus e alle attività del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Asolo. La serata avrà inizio alle ore 21.00, e sarà allietata con il vin brulé e il panettone distribuiti al termine del concerto dagli Alpini di Asolo e dai giovani del Rotaract e dell’Interact.