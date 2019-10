L'opera omnia organistica di J.S. Bach va in scena ad Asolo

Sabato 26 ottobre alle ore 20:30 nella Cattedrale di Asolo a cura del Conservatorio “A. Steffani”, di Castelfranco Veneto, terzo appuntamento con l’integrale dell’opera organistica di Johann Sebastian Bach, quarto ciclo 2019. Protagonista sarà il quindicenne organista Enzo Pedretti, da poco affermatosi al Concorso Internazionale di Tricesimo-Udine, con questo programma: BWV 53

Preludio e fuga in Do maggiore, BWV 575 Fuga in do minore, 15 Corali dalla Raccolta Neumeister, BWV 598 Pedal-Exercitium, BWV 770 Partite diverse sopra: Ach, was soll ich Sünder machen, BWV 570 Fantasia in Do maggiore, BWV 545° Preludio in Do maggiore (prima versione del BWV 545), BWV 946 Fuga in Do maggiore (originale per Pedalcembalo), BWV 573 Fantasia pro Organo (incompiuta), BWV 572 Pièce d’Orgue (Fantasia) in Sol maggiore. Enzo Pedretti, bresciano, ha 15 anni e frequenta il Triennio Accademico di laurea in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia nella classe del Maestro Giorgio Benati e il 3° anno del Liceo Musicale “V. Gambara” di Brescia. Già premiato in importanti Concorsi organistici è organista in alcune chiese bresciane fra cui San Nazaro e Celso, S. Maria dei Miracoli e sull'organo Graziadio Antegnati del 1581 della chiesa di San Giuseppe.