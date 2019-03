Concerto di beneficenza per il Bellunese: musica a fin di bene

A fine ottobre 2018 un'eccezionale ondata di maltempo colpiva le montagne venete, causando ingenti danni le cui immagini sono rimaste ben impresse nella nostra memoria.

Per dare un aiuto concreto alle popolazioni delle montagne venete, la parrocchia di san Bartolomeo apostolo di Camino, inDipendenza Sonora e la Caritas opitergina hanno unito le forze per un concerto di beneficenza con il Shiloh Christian Choir, che si terrà domenica 24 marzo alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di Camino. L'ingresso sarà a offerta libera e responsabile: l'intera somma raccolta verrà destinata al fondo creato appositamente dalla diocesi di Belluno-Feltre per aiutare, in particolare, le famiglie e le piccole e medie strutture produttive colpite dall’emergenza.

Il Shiloh Christian Choir è un coro nato a Treviso il giorno di Natale del 2015, dal forte desiderio di comunicare, attraverso canzoni di grande valore e bellezza, L'Amore infinito e insopprimibile di cui ogni uomo è oggetto, cosicché cuori affranti trovino conforto, cuori distratti rivedano la strada, cuori oscurati trovino luce e pace. Testi che attingono dalle profondità della tradizione biblica e cristiana, musiche moderne e coinvolgenti ma lontane da ogni intenzione commerciale sono gli ingredienti attraverso i quali il coro si propone di portare il messaggio non scontato che la vita è tanta, bella e senza misura. Il coro canta a Dio, al Dio che sta al di fuori da ogni costrutto umano, creatore e non distruttore, difensore e non aggressore. Il coro si esprime in un repertorio che si potrebbe definire Contemporary Christian Music, in italiano e in inglese.