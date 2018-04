Vittorio Veneto onora Camillo De Carlo con un concerto al Teatro Da Ponte

VITTORIO VENETO Il Centenario della fine della Grande Guerra e del ritorno alla pace ha avuto inizio con il suo nutrito calendario di eventi.

Fra di essi si segnala il concerto con il quale la città di Vittorio Veneto ha deciso di onorare la memoria di uno dei suoi figli più illustri: Camillo De Carlo.

Il prossimo venerdì 6 aprile, con inizio alle 20.45, il palco del Teatro Da Ponte ospiterà infatti l’esibizione de “I Solisti di Radio Veneto Uno” - diretti da Giorgio Sini - che eseguiranno un programma imperniato su brani di Vivaldi, Bach, Mozart, Tartini ed altri. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Comune di Vittorio Veneto, la Fondazione Minucci e Radio Veneto Uno. In concomitanza con il concerto, Palazzo "Minucci - De Carlo", di fronte al teatro "Da Ponte", sarà visitabile dalle 18:00 alle 20:00. “I Solisti di Radio Veneto Uno”, costituiscono una talentuosa ensamble che mette insieme giovani talenti della musica veneta ed affermati strumentisti di livello internazionale. L’esibizione vittoriese, dedicata a Camillo De Carlo, si inserisce nel quadro di un ciclo di appuntamenti artistici intitolato “La cultura per non dimenticare, per la pace. Concerti straordinari in onore di tutte le vittime: civili e militari, nel centenario della Grande Guerra”. Camillo De Carlo fu tenente di Cavalleria durante la prima guerra mondiale. In seguito divenne osservatore da bordo di velivoli nel Corpo Aeronautico del Regio Esercito. Si è distinto soprattutto per l’attività di coordinamento della resistenza al di là delle linee nemiche condotta in seno alla Giovane Italia, reparto segreto che raccoglieva informazioni. Per il suo operato ottenne la medaglia d’oro al valor militare.