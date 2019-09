Giardini di Sant'Andrea in musica: concerto di fisarmoniche in Via Toniolo

Sabato 5 ottobre, alle 16.30, i Giardini di Sant’Andrea ospiteranno il concerto di fisarmoniche che vedrà protagonista la Fisorchestra Armonia di Treviso. I giardinetti di Sant’Andrea diventeranno così cornice d’eccezione per i giovani musicisti diretti dal maestro Mirko Satto, che tra fisarmoniche, fiati, archi, tastiere e percussioni e un repertorio che va dalla musica classica al tango fino ad arrivare alle grandi colonne sonore intratterranno visitatori e appassionati. Il concerto, promosso dall'amministrazione comunale di Treviso e dall'associazione Armonia di Treviso, avrà ingresso libero e gratuito (con accesso da vicolo Fiumicelli e via Giuseppe Toniolo). In caso di maltempo l’esibizione si terrà nell’Auditorium dell’Istituto Stefanini.