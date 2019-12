Concerto di Natale con la Filarmonica Cornudese

Come da tradizione, la Filarmonica Cornudese porgerà gli auguri natalizi alla popolazione con il Concerto di Natale che si terrà domenica 15 dicembre alle 20.30 presso la Palestra Comunale, in via della Pace, a Cornuda.

L’evento patrocinato dal Comune di Cornuda si svilupperà in due momenti: una prima parte con l'esibizione della Filarmonica Cornudese, diretta dal maestro Renzo Gallina, che eseguirà brani di musiche natalizie, classiche e originali, e a seguire alcune musiche con la fisarmonica di Daniele Ganz. Il Concerto di Natale conclude un anno di numerose iniziative tra cui: concerti, corsi di musica, spettacoli musicali, open day, rassegne bandistiche e con il conseguimento del primo posto nella categoria assegnazione al 5° Concorso Regionale delle Bande Musicali venete.